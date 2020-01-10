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محافظات

نائب محافظ الغربية يتابع إصلاح الهبوط الأرضى بـ "طنطا - كفر الشيخ الدولى".. صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:39 م
نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية يتابع أعمال إصلاح الهبوط الأرضى
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احمد علي
تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بطريق طنطا – كفر الشيخ الدولى عند منطقة كوبرى سبرباى.

تتضمن أعمال الإصلاح تدبيش وتقوية التربة وإصلاح الشروخ والأضرار بالطريق.

شدد نائب المحافظ على المقاول المسئول بسرعة الإنتهاء من الأعمال حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم حدوث أى تكدسات مرورية بالطريق.

يذكر أن الهبوط والشروخ بالطريق حدث بالأمس ، وعلى الفور وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مدير هيئة الطرق والكبارى بالغربية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة الموقع والتنفيذ الفورى لأعمال الإصلاحات على نفقة المقاول وتحت إشراف هيئة الطرق ومركز ومدينة طنطا.
نائب محافظ الغربية يتابع إصلاح الهبوط الأرضى بـ "طنطا - كفر الشيخ الدولى".. صور
نائب محافظ الغربية يتابع إصلاح الهبوط الأرضى بـ "طنطا - كفر الشيخ الدولى".. صور
نائب محافظ الغربية يتابع إصلاح الهبوط الأرضى بـ "طنطا - كفر الشيخ الدولى".. صور
نائب محافظ الغربية يتابع إصلاح الهبوط الأرضى بـ "طنطا - كفر الشيخ الدولى".. صور
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