انزلوا بدري.. مطارات دبي تعطي توجيهات للركاب بسبب الطقس

دعت مطارات دبي عملاءها إلى ترك وقت كافٍ للوصول إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم، بسبب الأمطار الغزيرة.



وقالت في حسابها على تويتر "من المتوقع هطول أمطار غزيرة الليلة ما قد يتسبب في تأخير بعض الرحلات وازدحامات في الطرق".



وأضافت: "ننصح عملاءنا الذين يخططون للسفر هذه الليلة وصباح الغد، بترك وقت كافٍ للوصول إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم؛ عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني".