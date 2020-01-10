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جامعة عين شمس تطلق أول برنامج زراعة رئة في مصر.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:23 م
جامعة عين شمس تطلق
جامعة عين شمس تطلق أول برنامج زراعة رئة في مصر
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عمرو ممدوح
قال الدكتور محمد حسين، الطبيب المصري رائد جراحات الرئة بالخليج، إنه يعمل بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ويعمل أيضا في كندا، مشيرا إلى أنه يجري 80 حالة زراعة رئة سنويا.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنه سيشارك في أول عملية زراعة رئة في مصر، مشيرا إلى أنه يشارك في إعداد أول برنامج زراعة رئة في مصر، والذي تتبناه جامعة عين شمس، وهو البرنامج الثالث في زراعة الأعضاء في مصر بعد زراعة الكلى والكبد.

من جانبه أكد الدكتور عادل الأنصاري، أحد أطباء جامعة عين شمس الحاصلين على تدريب زراعة الرئة في اليابان، أنه لن يتم إجراء أي عملية في مصر إلا بعد التأكيد على كل الأمور وتوفير البنية التحتية اللازمة، مشيرا إلى أنه تم إرسال 30 طبيب من جامعة عين شمس إلى اليابان لإعداد برنامج زراعة الرئة في مصر.

وتابع الدكتور عادل الأنصاري، أنه يمكن إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر بعد 6 أشهر، مشيرا إلى أن الفريق يجد دعما كبيرا من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي.
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