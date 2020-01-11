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ديني

تفسير حلم السلام على الميت.. معبر رؤى يوضح.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 09:00 ص
تفسير حلم السلام
تفسير حلم السلام على الميت
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عبدالله سليم
تفسير حلم السلام على الميت.. قال الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، إن المرأة في منامها من يعطيها خبزًا أو حبوبًا أو أي شيء مما يستخلص من القمح، فتفسيره أن هذا رزق يعطيها إياه؛ قد يكون معاشًا أو مالًا أو مصدر رزق، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ(33)» يس.

وأضاف الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى، المذاع عبر قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: ما تفسير حلم السلام على الميت وإعطائي شيئًا من الخبز و«الفطير» ؟ أن السلام يدل على حسن حال الميت، لقول الله تعالى في القرآن حكاية عن أهل الجنة: « وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73)»الزمر.

وأوضح الشيخ موسى الفواخري، أن رؤية الإنسان ميتًا يسلم عليهـا تعني مغفرة ذنوب للحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحاتّ عن الشجرة اليابسة ورقها».


وأردف أن رؤية الإنسان في المنام لمائدة من الطعام تعني حصوله على الرزق، مستشهدًا بقوله تعالى: «قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) المائدة.
تفسير رؤية الميت ينام
كان الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، قد قال إن رؤية الإنسان نفسه مسافرًا؛ معناه الرزق؛ لقوله تعالى: «وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ» المزمل، وقوله تعالى: « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)» المٌلك.

وأوضح«الفواخري» ردًا على سؤال: ما تفسير رؤية الميت ينام؟ أن رؤية الميت نائمًا تعني أنه في مكان مرتاح فيه وفيه الاطمئنان؛ لقوله تعالى «إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ» الأنفال.

وأوضح أن هذه الراحة والاطمئنان تدل على رضا الله عن هذا الميت، مضيفًا أن رؤية النائم نورًا في منامه؛ يعني الهداية والتوفيق من الله، وأن المكان المظلم يعني أن الإنسان يسير في حالة بعد عن الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257)» البقرة.
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