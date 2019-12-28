تفسير رؤية الميت ينام.. معبر أحلام يوضح | فيديو

تفسير حلم رؤية الميت يركب سيارة



تفسير رؤية الميت ينام .. قال الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، إن رؤية الإنسان نفسه مسافرًا؛ معناه الرزق؛ لقوله تعالى: «وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ» المزمل، وقوله تعالى: « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)»المٌلك.وأوضح«الفواخري»خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى المذاع عبر قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: ما تفسير رؤية الميت ينام ؟ أن رؤية الميت نائمًا تعني أنه في مكان مرتاح فيه وفيه الاطمئنان؛ لقوله تعالى «إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ»الأنفال.وأوضح أن هذه الراحة والاطمئنان تدل على رضا الله عن هذا الميت، مضيفًا أن رؤية النائم نورًا في منامه؛يعني الهداية والتوفيق من الله، وأن المكان المظلم يعني أن الإنسان يسير في حالة بعد عن الله، مستشهدًا بقوله تعالى: « اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257)»البقرة.كان الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، قد قال إن رؤية الإنسان ميتًا يستقل سيارة أو مركبة من المركبات والدواب التي يستقلها الإنسان للوصول إلى الأماكن التي لا يسير إليها مشيًا؛ يدل على أنه رأى ما يسره في الآخرة، لأن كل ذلك من الزينة، مستدلًا بقول الله تعالى: «وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)» النحل.وأوضح الشيخ موسى الفواخري، ردًا على سؤال: "ما تفسير حلم رؤية الميت يركب سيارة؟"، أن المرأة إذا رأت زوجها الميت في منامها يعطيها دقيقًا أو أي شيء مما يستخلص من القمح، فتفسيره أن هذا رزق يعطيها إياه؛ قد يكون معاشًا أو مالًا أو مصدر رزق، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ(33)» يس.وأضاف أن السبانخ والبصل تعد كذلك من الأشياء التي إذا أعطاها الميت لغيره في المنام؛ تعد رزقًا.