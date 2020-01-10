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رياضة

السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب زايد بـ الإمارات 20 فبراير

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:32 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
أكد مصدر مطلع في اتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري الممتاز وغريمه التقليدي نادي الزمالك بطل كأس مصر يوم ٢٠ فبراير المقبل.

وقال المصدر ذاته إن لقاء السوبر المصري سوف يقام على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي السابعة بتوقيت القاهرة.

يذكر أن مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 11 فبراير القادم فى إطار الجولة 21 من الدورى الممتاز، تواجه شبح التأجيل.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، إن الزمالك سوف يلتقى نظيره الجونة يوم 15 يناير الجاري وبعدها يواجه الفارس الأبيض نظيره النادي المصري يوم 20 يناير أيضا والمؤجلة من الجولة الـ 18 بالدورى الممتاز.

وأضاف: الزمالك سوف يلتقى مازيمبي يوم 25 يناير الجاري فى القاهرة وتم تأجيل مباراة الفارس الأبيض ومصر المقاصة التى كان مقررا لها يوم 27 من الأسبوع الـ 19 فى المسابقة المحلية على أن يخوض الزمالك مباراته مع وادى دجلة يوم 28 يناير الحالي.

وتابع: بعثة الزمالك سوف تغادر الى أنجولا لملاقاة فريق أول أغسطس بـ أنجولا فى ختام دور المجموعات وتم تأجيل مباراة الأبيض مع نادى مصر التى كان مقررا إقامتها يوم 4 فبراير القادم فى إطار الجولة 20 بالدوري المحلي.

وأشار إلى أنه تم تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود التى كان مقررا لها يوم 5 فبراير القادم والمؤجلة من الجولة الـ 16 على أن يلتقى الفارس الأبيض الإسماعيلي يوم 9 فبراير القادم فى إطار الجولة الـ 17.

ولفت إلى أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمحدد لها يوم 11 فبراير القادم فى الأسبوع الـ 21 بالدوري الممتاز تواجه شبح التأجيل نظرا لسفر الفريق الأبيض بعدها إلى قطر من أجل خوض مباراة الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه تم تأجيل مباراة المقاولون العرب المحدد لها يوم 18 فبراير القادم فى إطار الجولة الـ 22 بالدورى المحلى.

وأشار إلى أن الزمالك سوف يلتقى النادى الأهلى فى الدورى المحلى يوم 19 فبراير المقبل والمؤجلة من الدور الرابع بالدور الأول فى الدورى الممتاز على أن يغادر الفريقان إلى إحدى دول الخليج المقرر أن تستضيف لقاء السوبر المصري بين الزمالك والأهلي يوم 23 فبراير القادم.
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