بـ قبعة أنيقة.. فيفى عبده بإطلالة شتوية تخطف الأنظار

نشرت الفنانة فيفى عبده، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت "فيفى" بإطلالة شتوية؛ مرتدية جاكيت باللونين الازرق والاخضر، وقبعة ونظارة وقفازين باللون الاسود، نالت الصورة العديد من الاعجابات.



وعلقت قائلة "قشطات عسلات فلات من مصر ام الدنيا بحبكم قوى".



يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.



