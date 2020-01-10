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بين الناس

أهالي النخيل بالإسكندرية يشكون من القمامة ومياه الصرف

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:46 م
النخيل 6اكتوبر الاسكندرية
النخيل 6اكتوبر الاسكندرية
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احمد قطب
أرسل القارئ أنور مراد، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تراكم القمامة وغرق شارعه بمياه الأمطار بمنطقة النخيل 6 أكتوبر حي العجمى بالإسكندرية.

وقال مراد في شكواه نحن سكان منطقة النخيل بالعجمي محافظة الاسكندرية نعاني انتشار القمامة وغرق الشوارع بمياه الأمطار لدرجة صعوبة مرور المواطنين من هذا المكان، خلاف تعرض البعض للأمراض وانتشار الأوبئة.

وناشد أنور مراد وزارة البيئة ورئيس حي العجمي لوضع حد لهذه المأساة قبل أن تتحول إلى كارثة بيئية لا تحمد عقباها مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة التى لا تنتهى، علمًا بأن الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى، ولم يتم إصلاح التلفيات او انتشال القمامة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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