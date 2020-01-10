أهالي النخيل بالإسكندرية يشكون من القمامة ومياه الصرف

أرسل القارئ أنور مراد، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تراكم القمامة وغرق شارعه بمياه الأمطار بمنطقة النخيل 6 أكتوبر حي العجمى بالإسكندرية.



وقال مراد في شكواه نحن سكان منطقة النخيل بالعجمي محافظة الاسكندرية نعاني انتشار القمامة وغرق الشوارع بمياه الأمطار لدرجة صعوبة مرور المواطنين من هذا المكان، خلاف تعرض البعض للأمراض وانتشار الأوبئة.



وناشد أنور مراد وزارة البيئة ورئيس حي العجمي لوضع حد لهذه المأساة قبل أن تتحول إلى كارثة بيئية لا تحمد عقباها مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة التى لا تنتهى، علمًا بأن الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى، ولم يتم إصلاح التلفيات او انتشال القمامة.



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