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أخبار العالم

خطط لتفجير 4 سفارات.. ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن عملية قتل سليماني

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:46 م
دونالد ترامب - قاسم
دونالد ترامب - قاسم سليماني
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رحيم يسري
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني كان يخطط لاستهداف 4 سفارات أمريكية قبل مقتله.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "يمكنني الكشف عن ذلك.. أعتقد أنه كان يستهدف 4 سفارات".

كما أيد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية هذه التصريحات في وقت سابق، وأكد أن واشنطن لديها معلومات استخباراتية حول تهديدات ومؤامرات سليماني، بما في ذلك خطة لمهاجمة سفارات باستخدام المتفجرات.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن سليماني كان يخطط لهجمات "وشيكة" على بنى تحتية أمريكية، بينها سفارات وقواعد عسكرية ومنشآت أمريكية في المنطقة".

في سياق آخر، بدأت السلطات العراقية تحقيقًا هذا الأسبوع في الظروف المحيطة بالضربة الأمريكية التي قتلت سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بميليشيا الحشد الشعبي.

وقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي حيث كان قادما من دمشق، بينما ردت إيران بقصف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق، قبل أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على عدد من القطاعات والمسؤولين في طهران.
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