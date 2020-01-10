الجزائر تدين الهجومين الإرهابيين على بعثة الأمم المتحدة بمالي ومعسكر للجيش في النيجر

أدانت الجزائر اليوم الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مخيمًا لبعثة الأمم المتحدة بمالي ومعسكرًا للجيش النيجري في شينيغودار.



وقالت وزارة الخارجية الجزائرية ، في بيانين منفصلين للمتحدث الرسمي باسمها السفير عبدالعزيز بن علي الشريف ، " ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مخيم بعثة الأمم المتحدة في مالي أمس في تيساليت ، بمنطقة كيدال، شمال شرقي مالي ، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود في بعثة الأمم المتحدة" ، معربة عن تضامنها مع بعثة حفظ السلام التشادية التي أصيب عدد من جنودها خلال هذا الهجوم.



ونددت الجزائر ، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية ، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا للجيش النيجري في شينيغودار غرب البلاد أمس ، ما خلف عددًا من الضحايا في صفوف الجنود النيجريين ، معبرة عن خالص تعازيها لعائلات الضحايا، وتضامنها مع حكومة وشعب النيجر ، ودعمها لها في محاربة الإرهاب.