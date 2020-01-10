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أخبار العالم

الجزائر تدين الهجومين الإرهابيين على بعثة الأمم المتحدة بمالي ومعسكر للجيش في النيجر

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:09 م
الهجومين الإرهابيين
الهجومين الإرهابيين على بعثة الأمم المتحدة بمالي
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أ ش أ
أدانت الجزائر اليوم الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مخيمًا لبعثة الأمم المتحدة بمالي ومعسكرًا للجيش النيجري في شينيغودار.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية ، في بيانين منفصلين للمتحدث الرسمي باسمها السفير عبدالعزيز بن علي الشريف ، " ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مخيم بعثة الأمم المتحدة في مالي أمس في تيساليت ، بمنطقة كيدال، شمال شرقي مالي ، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود في بعثة الأمم المتحدة" ، معربة عن تضامنها مع بعثة حفظ السلام التشادية التي أصيب عدد من جنودها خلال هذا الهجوم.

ونددت الجزائر ، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية ، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا للجيش النيجري في شينيغودار غرب البلاد أمس ، ما خلف عددًا من الضحايا في صفوف الجنود النيجريين ، معبرة عن خالص تعازيها لعائلات الضحايا، وتضامنها مع حكومة وشعب النيجر ، ودعمها لها في محاربة الإرهاب.
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