الفريق الأكبر في أفريقيا.. مدرب بلاتينيوم: هزيمة الأهلي لن تكون مفاجأة

أبدى ليزوي سوي، المدير الفني لبلاتينيوم بطل زيمبابوي، اليوم الجمعة، تمسكه ببصيص الأمل الضعيف في دوري أبطال إفريقيا.



وتلقى بلاتينيوم 3 هزائم، أمام الأهلي المصري والهلال السوداني خارج دياره، وضد النجم الساحلي التونسي في زيمبابوي، ليحتل مؤخرة ترتيب المجموعة الثانية، بلا نقاط.



وقال سوي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه المقررة غدا، أمام ضيفه الأهلي، إن بلاتينيوم يدرك جيدا صعوبة وأهمية مواجهة "الفريق الأكبر في إفريقيا".



وأضاف: "لكننا جاهزون للتحدي، وسنلعب من أجل هدف واحد، وهو الفوز.. علينا الاستفادة من اللعب على أرضنا ووسط جمهورنا".



وتابع: "الأجواء في معسكر الفريق كانت إيجابية، والجميع على يقين بأن الفوز غدا على الأهلي، لن يكون مفاجأة".



وأشار إلى أن فريقه حاول خلق الفرص، في لقاء الذهاب (3-0 للمارد الأحمر)، لكن خبرة الأهلي صنعت الفارق.