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اقتصاد

9.8 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

السبت 11/يناير/2020 - 04:00 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
مثلت تعاملات المصريين 66.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.4 % وسجل العرب 8.2 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 63 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,729.81 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.22% ، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 هبوطا بنسبة 2.65% مسجلا 522.42 نقطة.

سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 2.47% مغلقا الفترة عند مستوى 1940.94 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل تراجعا بنحو 2 % مغلقا عند 15900 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 2.5% مغلقا الفترة عند 1363 نقطة.
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