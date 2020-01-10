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أخبار العالم

هل تنسحب القوات الأمريكية من العراق؟ .. ترامب يجيب

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:26 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني كان يخطط لاستهداف 4 سفارات أمريكية قبل مقتله.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "يمكنني الكشف عن ذلك.. اعتقد أنه كان يستهدف 4 سفارات".

وبسؤاله عن أن رد الفعل العراقي على مقتل قاسم سليماني قد يؤدي إلى مغادرة القوات الأمريكية للعراق، أكد ترامب أنه يتفق مع ذلك.

وأوضح أنه لم ينسق مع المسؤولين العراقيين بشأن مغادرة القوات الأمريكية للعراق، مشيرا إلى أن هذا ما يرغب فيه العراقيون ويقولونه علنا لا سر في ذلك.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تعتزم بحث سحب قواتها مع العراق.

وقالت الوزارة إن "أي وفد أمريكي سيرسل الى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الامريكي".

وأوضحت أن "واشنطن وبغداد بحاجة لمناقشة مسألة الأمن بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والشراكة الدبلوماسية"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

كان مجلس النواب العراقي صادق على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردًا على اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.
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