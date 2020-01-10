"صباح البلد" داخل المعبد اليهودي بعد افتتاحه في الإسكندرية| غدا

يجرى برنامج « صباح البلد » الذى يذاع على قناة « صدى البلد »، جولة، داخل المعبد اليهودى «إلياهو هنابى» فى الإسكندرية، غدا السبت، والذى تم إعادة افتتاحه أمس، بعد الانتهاء من عمليات ترميمه وإعادة رونقه التراثى.



ويعد هذا المعبد، أقدم وأشهر معابد اليهود فى الإسكندرية والشرق الأوسط.



ويقدم البرنامج، العديد من اللقاءات، مع عدد من المسئولين الذين شاركوا فى فى الافتتاح.



برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدي، ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة، وحالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم؛ لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.



ويستعرض البرنامج، اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.