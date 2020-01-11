حزب المؤتمر يدشن أمانة بورسعيد بقيادة قوطة

دشن الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر خلال مؤتمر شعبي اليوم، أمانة حزب المؤتمر بمحافظة بورسعيد برئاسة وليد عبد الوهاب قوطة.



جاء تدشين الأمانة في محافظة بورسعيد لنشر فكر الحزب الجديد و المتطور من خلال ضم الكثير من الكوادر الشبابية بالمحافظة تحت شعار بورسعيد تستحق شارك في صنع القرار.



واكد وليد قوطة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحول تام في الفكر من خلال أن بورسعيد تستحق الكثير من العمل السياسي القائم علي التلاحم مع الجماهير لخدمتهم و تقديم كل العون لهم.



وأشار قوطة الى أن الطريق الجديد سيعتمد علي مشاركة الشباب في صنع القرار لخلق قيادات شابة تستطيع قيادة العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المواطن ويحافظ علي أمن وأمان الوطن.



شارك في المؤتمر إمناء الأحزاب و عدد من نواب البرلمان ومجموعات من قيادات بورسعيد الشعبية و التنفيذية والعشرات من القيادات الشابة.



واكد صميدة أن بورسعيد ستكون بمثابة الدافع للحراك السياسي الحزبي في ظل قيادتها الجديدة و التى ليست بغريبة عن العمل السياسي فأمين بورسعيد ولد ونشأ وتربع في بيت سياسي فهو نجل الراحل عبد الوهاب قوطة اقدم برلماني بورسعيد.



وشدد صميدة على أن بورسعيد الوطنية والتي عهدها منذ الشباب لم تختلف كثيرا فجينات البطولة يتوارثها الأبناء و الاحفاد وهو ما يجعلها في صدارة الحراك السياسي فمن بورسعيد خرج نخبه من سياسيين مصر ومنها خرج ابطال مقاومة العدوان.