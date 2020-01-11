AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 09:00 ص
fiat tipo
fiat tipo
Advertisements
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية أصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار fiat اليوم في مصر.

أسعار فيات

fiat 500 x 2020
فيات 500 x
fiat 500 تبدأ من 375.000 حتى 420.000 جنيه لأعلى فئة.

fiat 500 2020
فيات 500 بسعر 365.000 ألف جنيه.

fiat 500 c
فيات 500c بسعر 360.000 ألف جنيه .

fiat 500 c مانيوال
فيات 500c بسعر 265.000 ألف جنيه.

تيبو ٢٠٢٠
فيات تيبو 2020
fiat tipo 2020 تبدأ من 189.900 حتى 309.900 لأعلى فئة.

بونتو ٢٠١٩
أسعار فيات بونتو 2019
fiat punto 2019 تبدأ من 203.900 حتى 232.900 لأعلى فئة.

fiat doblo 2019
فيات دوبلو بسعر 320.000
أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور
أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور
أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور
أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور
أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور
أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظل تراجع المبيعات.. 30 سيارة زيرو 2019 و 2020 في الفئة السعرية 200 ألف جنيه

زيادة جديدة تضرب أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر

أسعار السيارات اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة وطرح موديلات 2020

أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر

أسعار فولكس فاجن volkswagen.. اليوم

أسعار سيات seat اليوم في مصر

ترشيحاتنا

مش محتاجة تفرميها.. طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط

فيريرا مثل جوزيه.. مرعي: فضلت الزمالك على الأهلي ولم أندم

رسميًا.. إيران تعترف بقصف الطائرة الأوكرانية المنكوبة

ندى بسيوني تنعى السلطان قابوس: ألف رحمة عليه

شاهد.. لحظة تنصيب هيثم بن طارق سلطانا جديدا لـ عمان

نجيب ساويرس: برلمان تونس يرفض حكومة الإخوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في موسم الرياض.. صور

ملفتة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة ملك قورة فى عيد ميلادها