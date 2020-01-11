أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية أصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار fiat اليوم في مصر.





أسعار فيات







fiat 500 x 2020

فيات 500 x

fiat 500 تبدأ من 375.000 حتى 420.000 جنيه لأعلى فئة.





fiat 500 2020

فيات 500 بسعر 365.000 ألف جنيه.





fiat 500 c

فيات 500c بسعر 360.000 ألف جنيه .





fiat 500 c مانيوال

فيات 500c بسعر 265.000 ألف جنيه.





تيبو ٢٠٢٠

فيات تيبو 2020

fiat tipo 2020 تبدأ من 189.900 حتى 309.900 لأعلى فئة.





بونتو ٢٠١٩

أسعار فيات بونتو 2019

fiat punto 2019 تبدأ من 203.900 حتى 232.900 لأعلى فئة.





fiat doblo 2019