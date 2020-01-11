خالد النبوي عن فيلم يوم وليلة: منصور الذهبي شخصية حلوة

قال الفنان خالد النبوي، أن شخصية منصور الذهبي الذي يجسدها في فيلم يوم وليلة؛ شخصية « حلوة»؛ مقدما الشكر إلى الجمهور الذي يذهب الي السينمات في هذه الطقس السئ.



وأكد النبوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي»، ويقدمه الإعلامي «عمرو أديب»، أن الطفلة ميرنا من أصحاب الهمم تجسد شخصية أبنيه في الفيلم، مشيرا إلى أنها طفلة موهبة وتمثل فرحة الفيلم بالنسبة له.



وأوضح، أن أصحاب الهمم جزء من المجتمع، وأصبحوا أبطال في شتى المجالات، منوها أنهم طاقة كبيرة يجب الحفاظ عليها واستغلالها.



وطالب أديب من النبوي على الهواء أن يحضر الطفلة ميرنا معه غدا ويصبح ضيف برنامجه يتحدث عن فيلمه الجديد واعماله الفنية .