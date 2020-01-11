فك السحر.. مرتضى منصور للاعبي الزمالك: الشر راح والشبكة اتفتحت |شاهد

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التوجه لغرفة ملابس لاعبي الفريق ، عقب فوزهم على زيسكو في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين، احرزهما أشرف بن شرقي ومصطفى محمد، لتهنئتهما.



وخلال حديث رئيس الزمالك مع اللاعبين، وجه حازم إمام كابتن الفريق الشكر لمرتضى منصور، والجماهير والجهاز الفني، على الدعم والمساندة.



ومن جانبه قال مرتضى منصور ، الشر راح والشبكة اتفتحت ، بعد الأعمال والسحر الذي كان موجودا من هاني العتال نائب رئيس النادي وممدوح عباس رئيس الزمالك السابق ، وغيرهم.



وأضاف ، اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ، وأدوا مباراة قوية حتى اخر لحظة ، واحرزوا هدف ثاني في الدقيقة الاخيرة ، بأداء رجولي في الملعب.