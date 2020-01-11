AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فيلا وسيارة لكزس.. معلم سعودي يتحدى طلابه والجائزة خيالية

السبت 11/يناير/2020 - 02:46 ص
معلم سعودي يتحدى
معلم سعودي يتحدى طلابه مقابل فيلا وسيارة
Advertisements
عزة عاطف
بسبب صعوبة قوانين الفيزياء وعدم القدرة على شرحها بسهولة، بحث أحد المعلمين السعوديين عن طريقة سهلة ومبسطة لإيصال المعلومة لتلاميذه.

كانت الطريقة عبارة عن تحدي بالعصا والأقفال أطلقه المعلم "من يفوز بالتحدي من الطلاب يحصل على سيارة لكزس وفيلا"، وأشار المعلم أن الفيديو تم تصويره في معرض القصيم للعام الماضي.

أثار مقطع الفيديو ضجة واسعة عبر موقع التغريدات تويتر بعد تداوله من قبل المستخدمين، في الوقت الذي عرضته قناة إم بي سي في حصاد أسبوعها.

قام المعلم «منصور الشلاحي» بإعطاء عصا لتلاميذه بها مقبضين في بدايتها وقام بوضع عدة أقفال على العصا من النهاية، وتحدى طلابه أن يمسك أحدهم العصا لمدة 3 دقائق.

يظهر مقطع الفيديو الطلاب وهم يحاولون بأقصى جهدهم، لكن العصا تسقط منهم، وهو ما أراد المعلم إثباته عن قانون عزم الدوران.

يقول المعلم أن الطلاب استطاعوا فهم القانون بهذه الطريقة المبسطة وبعد تجربتهم للتحدي، حيث كان من الصعب عليهم في البداية فهمه بالطريقة النظرية فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يثير الغضب.. مقطع فيديو لمعلم يسب ويضرب أحد التلاميذ

ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

فيديو مروع لسيارة مهشمة على الطريق تكشف مصير شقيقتين في جازان

فصل ولا حلبة مصارعة.. معلمة بريطانية تهذب طلابها بطريقة غريبة.. فيديو

نقابة المعلمين كرمتها.. اعتماد مدرسة مبدعة علمت طلابها الكتابة باستخدام الرسم

فيديوجراف.. رد الجميل.. طلاب سعوديون‬⁩ يحتفلون بمعلمهم المصري بعد 30 عاما

ترشيحاتنا

أنا لازم أتغير | أحمد سعد يتحول لـ عمرو سعد

جوزي جه.. دفن جثة طبيب سقط من الطابق الثاني عشر هربا من شقة عشيقته بالجيزة

وليد صلاح الدين يهاجم ثلاثي الزمالك بعد الفوز على زيسكو | تفاصيل

قائد بالجيش الليبي: المليشيات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة .. فيديو

شغال معاهم.. فيديو فاضح على السوشيال يكشف خيانة زوجة لـ زوجها مع زميله

حملة جديدة داخل مصر لـ تركي آل الشيخ | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلا وسيارة لكزس.. معلم سعودي يتحدى طلابه والجائزة خيالية

ويزو تتألق على الشاطئ والجمهور يعلق الحوت الأزرق

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها