فيلا وسيارة لكزس.. معلم سعودي يتحدى طلابه والجائزة خيالية

بسبب صعوبة قوانين الفيزياء وعدم القدرة على شرحها بسهولة، بحث أحد المعلمين السعوديين عن طريقة سهلة ومبسطة لإيصال المعلومة لتلاميذه.



كانت الطريقة عبارة عن تحدي بالعصا والأقفال أطلقه المعلم "من يفوز بالتحدي من الطلاب يحصل على سيارة لكزس وفيلا"، وأشار المعلم أن الفيديو تم تصويره في معرض القصيم للعام الماضي.



أثار مقطع الفيديو ضجة واسعة عبر موقع التغريدات تويتر بعد تداوله من قبل المستخدمين، في الوقت الذي عرضته قناة إم بي سي في حصاد أسبوعها.



قام المعلم «منصور الشلاحي» بإعطاء عصا لتلاميذه بها مقبضين في بدايتها وقام بوضع عدة أقفال على العصا من النهاية، وتحدى طلابه أن يمسك أحدهم العصا لمدة 3 دقائق.



يظهر مقطع الفيديو الطلاب وهم يحاولون بأقصى جهدهم، لكن العصا تسقط منهم، وهو ما أراد المعلم إثباته عن قانون عزم الدوران.



يقول المعلم أن الطلاب استطاعوا فهم القانون بهذه الطريقة المبسطة وبعد تجربتهم للتحدي، حيث كان من الصعب عليهم في البداية فهمه بالطريقة النظرية فقط.