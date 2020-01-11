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منوعات

أغرب سرقة.. شاب يخطف سيخ شاورما من مطعم لبناني ويهرب.. شاهد

السبت 11/يناير/2020 - 03:08 ص
سرقة سيخ شاورما
سرقة سيخ شاورما
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عزة عاطف
في أغرب حادثة سرقة، قام أحد الأشخاص باقتحام مطعم بكل ثقة وسرق "سيخ الشاورما" ورحل قبل أن يدرك العاملون فعلته.

يظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عاملو مطعم لبناني أثناء عملهم في هدوء لحظة دخول الشاب الغريب.

دخل الشاب إلى المطعم بكل ثقة وكأنه يعلم وجهته جيدًا، وقام بفك أحد أسياخ الشاورما، ثم حمله ورحل وسط ذهول العاملين.

بعد رحيله بثوان أمام أعين الناظرين، أدرك عاملو المطعم والزبائن أن الشخص سرق سيخ الشاورما بالفعل ورحل.

ركضوا وراءه مسرعين لكنه كان قد رحل بنفس الثقة التي دخل بها، وقد تم تصوير المقطع من شاشات المراقبة الخاصة بالمطعم اللبناني.
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