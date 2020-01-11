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رياضة

دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات الناقلة

السبت 11/يناير/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره بطل زيمبابوى "بلاتينيوم" اليوم السبت ، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة المارد الأحمر لمواجهة بلاتينيوم الاتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - حسين الشحات.

خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ، سيكون في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ، في ولاية بولاوايو بزيمبابوي ، وستذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1.
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