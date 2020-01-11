دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره بطل زيمبابوى "بلاتينيوم" اليوم السبت ، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وضمت قائمة المارد الأحمر لمواجهة بلاتينيوم الاتي:



حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.



خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.



خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - حسين الشحات.



خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".



موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ، سيكون في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ، في ولاية بولاوايو بزيمبابوي ، وستذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1.