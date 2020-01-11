بالأسماء.. إصابة ضابط و8 مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي بالمنيا

أصيب نقيب شرطة و8 مجندين إثر انقلاب سيارة لوري أمن مركزي أمام قرية صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية بتلقيه بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام بوصول كلًا من نقيب شرطة معتز م." 28 سنة و صبري م. 21 سنة مجند ومقيم بني سويف ورضا ن. 42 سنة امين شرطة ومقيم قرية بني مهدي بالمنيا ومصطفي ح. 23 سنة مجند ومقيم منفلوط و حسين م. 21 سنة مجند ومقيم سوهاج وفتحى س. 21 سنة مجند ومقيم سوهاج وأحمد ك. 21 سنة مجند ومقيم سوهاج وعباس ش. 32 سنة مجند ومقيم سوهاج وأحمد ب. 22 سنة مجند ومقيم أسيوط، ومصابين جميعهم باشتباه ما بعد الارتجاج.



وبانتقال قوات الأمن برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز تبين إصابتهم إثر انقلاب سيارة شرطة قيادة المجند الأول صبري ولا توجد شبهة جنائية بالحادث.



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.