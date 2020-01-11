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فن

بشرى للعسيلى بعد زفافه: الف مبروك اخويا وصاحبى

السبت 11/يناير/2020 - 04:12 ص
بشرى
بشرى
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كريم ناصر
نشرت الفنانة بشرى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .

وكانت الصور من حفل زفاف الفنان محمود العسيلى بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام .

وعلقت بشرى على الصور قائلة :  الف مبروك ل اخويا وصاحبى محمود العسيلى على زفافه على عروسته .

واحتفل النجم محمود العسيلى بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعد قصة حب بلغت عدة أشهر .
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