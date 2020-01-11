بشرى للعسيلى بعد زفافه: الف مبروك اخويا وصاحبى

نشرت الفنانة بشرى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .



وكانت الصور من حفل زفاف الفنان محمود العسيلى بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام .



وعلقت بشرى على الصور قائلة : الف مبروك ل اخويا وصاحبى محمود العسيلى على زفافه على عروسته .



واحتفل النجم محمود العسيلى بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعد قصة حب بلغت عدة أشهر .