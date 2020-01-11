لتحقيق السيولة المرورية.. أحمد موسى يرصد خطة توسعة طرق ومحاور مصر الجديدة.. الليلة

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" من حي مصر الجديدة مساء اليوم السبت.



ويكشف الإعلامي أحمد موسى عن التطوير الذي حدث في وقت قياسي ومشاريع البنية التحتية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.



ويرصد الإعلامي أحمد موسى مراحل التطوير والكباري وتوسعة الطرق لتحقيق السيولة المرورية في شوارع ومحاور الحي العريق.



ويقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج "علي مسئوليتي" علي قناة "صدى البلد" اليوم السبت في تمام الثامنة مساء اليوم من حي مصر الجديدة.