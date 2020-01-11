وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان عن 79 عاما.. البلاط السلطاني يعلن الحداد 3 أيام وتنكيس العلم 40 يوما.. واليوم تشييع الجنازة.. واختيار هيثم بن طارق بو سعيد خليفة له

أعلن التليفزيون العماني ووكالة الأنباء العمانية، اليوم، السبت، أن سلطان عمان، قابوس بن سعيد توفى أمس، الجمعة، عن عمر ناهز الـ 79 عاما.



وقالت الوكالة في بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10 يناير لعام 2020م".



وأضاف البيان: "بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالًا واحترامًا".



وتابع: "وإذ يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".



وأعلن البلاط السلطاني في عمان، أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون صباح اليوم، السبت.



ودعا مجلس الدفاع العماني دعا العائلة المالكة للانعقاد، وذلك لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.



ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.



وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق يعلن مجلس يضم مسئولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.



وأعلن التليفزيون الرسمي لسلطنة عمان أن هيثم بن طارق بو سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس ⁧‫عمان‬⁩، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.



السيرة الذاتية

والسلطان الراحل كان ترتيبه التاسع بين سلاطين عمان، وكان يرأس مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والخارجية والمالية والقيادة العليا للقوات المسلحة، وكان الحاكم الثاني عشر لأسرة آل بوسعيد.



وهو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، وقد تلقى دروس المرحلة الابتدائية والثانوية في مدينة صلالة، وفي سبتمبر عام 1958 أرسله والده إلى بريطانيا، حيث واصل تعليمه في إحدى المدارس الخاصة هناك ثم التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، حيث أمضى فيها عامين وهي المدة المقررة للتدريب درس خلالها العلوم العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان، ثم انضم إلى إحدى الكتائب العاملة في ألمانيا الاتحادية آنذاك لمدة ستة أشهر مارس خلالها العمل العسكري.



وعاد السلطان قابوس بعدها إلى بريطانيا، حيث تلقى دورة في أسلوب الإدارة في الحكومة المحلية هناك وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة، ثم هيأ له والده الفرصة التي شكلت جزءًا من اتجاهه بعد ذلك، فقام بجولة حول العالم استغرقت ثلاثة أشهر زار خلالها العديد من دول العالم، عاد بعدها إلى البلاد عام 1964، حيث أقام في مدينة صلالة.



وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970 خلفًا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، وسرعان ما بدأت السلطنة بالدخول في مرحلة جديدة من الإنجازات، حيث شرعت بالتصدير التجاري للنفط والذي اكتشف بكميات تجارية عام 1968 وشهدت البلاد انتعاشًا اقتصاديًا مع بداية حكمه.



قسم السلطان قابوس برنامجه السياسي إلى مشاريع تنمية وطنية لكل خمس سنوات أسماها بالخطط الخمسية، ويعتبر أيضًا ناقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى الحكم النظامي الديمقراطي، حيث أنشأ المجلس الاستشاري للدولة وبعد عدة أعوام استبدله بمجلس الشورى يمثل أعضاؤه جميع الأقاليم، وهو مجلس استشاري تشرف عليه هيئة أعلى تنفيذية تُعرف بمجلس عمان.



كما أسس السلطان قابوس حكومة على النظام الديمقراطي، فبدأ بتكوين سُلطة تنفيذية مؤلفة من جهاز إداري يشمل مجلس الوزراء والوزارات المختلفة، إضافة إلى الدوائر الإدارية والفنية والمجالس المتخصصة ومن أولى الوزارات التي أسَّسها السلطان قابوس بعد توليه مقاليد الحكم مباشرة وزارة الخارجية، فقد أسسها بعد فترة قصيرة من توليه الحكم عام 1970، محققًا بذلك روابط وصلات بالعالم الخارجي مبنية على أسس مدروسة.



وبعد عام واحد من توليه، انضمت عُمان إلى جامعة الدول العربية، ثم وضع الخطوط الرئيسية لسياسته الخارجية، وذكر أنها مبنية على حسن الجوار مع جيرانه وأشقائه وعدم التدخل في شئونهم الداخلية وتدعيم علاقات عُمان معهم جميعًا وإقامة علاقات ودية مع سائر دول العالم والوقوف مع القضايا العربية والإسلامية ومناصرتها في كل المجالات.



السفارة الأمريكية

نعت السفارة الأمريكية لدى سلطنة عمان اليوم، السبت، سلطان عمان، قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "لقد شعرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببالغ الحزن لنبأ وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمه الله. لقد فقدنا أحد أهم قادة العالم - قائد ملهم لنهضة وتطور عمان خلال نصف قرن، قيادته الحكيمة نبعت من إخلاصه وكرمه وتسامحه وحبه العميق لوطنه".



وأضافت: "صاحب الجلالة السلطان قابوس لن يفتقده الشعب العماني فحسب، بل سيفتقده كل أصدقائه ومحبيه حول العالم ومنهم أصدقائه في الولايات المتحدة الأمريكية. نقدم خالص التعازي والمواساة إلى أسرة جلالة السلطان وشعب سلطنة عمان الصديق".



محمد بن راشد

نعى نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم، السبت، سلطان عمان، قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وقال بن راشد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة.. رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه.. تعازينا لإخوتنا في عمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية.. تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة.. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية".



كما أعرب بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، السبت، عن تعازيه لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان عن عمر ناهز الـ 79 عاما.



وقال العساكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رحم الله السلطان قابوس بن سعيد وأجزل له المثوبة والمغفرة".



وأضاف: "خدم بلاده وشعبه وأشقائه في الخليج بمحبة وعطاء. وأحسن الله عزاء إخواننا في سلطنة عمان وعظم أجرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".