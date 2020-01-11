ورحل عنا قابوس المعظم.. أحلام الشامسي تنعى حاكم عمان

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على نعي السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.





ونشرت أحلام الشامسي، عبر انستجرام، صورة للسلطان الراحل، وعلقت قائلة: «‫وترجل الفارس السلطان المقدام والدنا السلطان قابوس ⁧‫#السلطان_قابوس_في_ذمه_الله ‬⁩ اللهم اجعل هذه الأيام خير أيامه.. ورحل عنا قابوس المعظّم».





وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.





وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأعلن البلاط السلطاني أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون صباح اليوم السبت.



