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تعليم

طلاب 2 ثانوي يدخلون اللجان استعدادا لبدء أول امتحان إلكتروني في 2020

السبت 11/يناير/2020 - 08:35 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياســــمين بدوي
دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم، استعدادا لبدء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها إلكترونيا عبر أجهزة التابلت.

ويؤدي الطلاب في تمام التاسعة صباحا، امتحان مادة اللغة العربية، والذي من المقرر أن يستمر زمن الإجابة عليه حتى 12 ظهرا.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها: "سيتم السماح لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي".

وبالنسبة لمواصفات أسئلة امتحان اللغة العربية الذي سيمتحنه طلاب 2 ثانوي بعد قليل، فسيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 سؤالا اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال).
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