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توك شو

استمرار تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها اليوم السبت

السبت 11/يناير/2020 - 09:16 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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شيرين عادل
سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020 في مصر، تراجعا ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020 

سعر عيار 21 
سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 688 جنيها

سعر عيار 18 

عيار 18 سجل 590 جنيها للجرام بتراجع 16 جنيها

سعر عيار 24 اليوم 

عيار 24 سجل 786 جنيها للجرام بتراجع 22 جنيها عن أمس الجمعة 

الأسعار العالمية للأوقية اليوم السبت

سجلت سعر الأوقية نحو 24,453 جنيها بالبورصات العالمية 

سعر الجنيه الذهب 

سجل الجنيه الذهب نحو 5,504 جنيه

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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