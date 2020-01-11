استمرار تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها اليوم السبت

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020 في مصر، تراجعا ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.
واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020
سعر عيار 21
سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 688 جنيها
سعر عيار 18
عيار 18 سجل 590 جنيها للجرام بتراجع 16 جنيها
سعر عيار 24 اليوم
عيار 24 سجل 786 جنيها للجرام بتراجع 22 جنيها عن أمس الجمعة
الأسعار العالمية للأوقية اليوم السبت
سجلت سعر الأوقية نحو 24,453 جنيها بالبورصات العالمية
سعر الجنيه الذهب
سجل الجنيه الذهب نحو 5,504 جنيه
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.