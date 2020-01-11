استمرار تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها اليوم السبت

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020 في مصر، تراجعا ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.





واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020





سعر عيار 21

سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 688 جنيها





سعر عيار 18





عيار 18 سجل 590 جنيها للجرام بتراجع 16 جنيها





سعر عيار 24 اليوم





عيار 24 سجل 786 جنيها للجرام بتراجع 22 جنيها عن أمس الجمعة





الأسعار العالمية للأوقية اليوم السبت





سجلت سعر الأوقية نحو 24,453 جنيها بالبورصات العالمية





سعر الجنيه الذهب





سجل الجنيه الذهب نحو 5,504 جنيه



