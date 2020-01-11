تشكيل الأهلي المتوقع لموقعة بلاتينيوم في زيمبابوي بـ دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.



واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على التشكيل المتوقع للمارد الأحمر، حيث من المنتظر أن يبدأ بـ محمد الشناوي في حراسة المرمى.



وعلي معلول، أحمد فتحي، رامي ربيعة، وأيمن أشرف في خط الدفاع.



بينما سيعتمد في خط الوسط على الرباعي، وعمرو السولية، وأليو ديانج، ووليد سليمان، بالإضافة إلى محمد مجدي "أفشة".



فيما يقود خط الهجوم كل من، جونيور أجايي، ومروان محسن، إلى جانب جيرالدو.



ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية مع ناديا النجم الساحلي والهلال السوداني، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بلاتينيوم في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.



وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز على بلاتينيوم 2-0، في المباراة التي أقيمت بالقاهرة على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة.