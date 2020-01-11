إيران تكشف هوية الجانى المتسبب فى سقوط الطائرة الأوكرانية بطهران.. شاهد

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو عن تفاصيل اعتراف إيران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد بسبب "خطأ بشري".



وقد أقرّت قيادة القوّات المسلّحة الإيرانيّة اليوم، السبت، في بيان بأنّ "خطأ بشريًّا" تسبّب بكارثة طائرة البوينج 737 الأوكرانيّة.



وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة، أنّ البوينج الأوكرانيّة اعتُبِرت "طائرة معادية" و"أُصيبت" في وقتٍ كانت تهديدات العدوّ عند أعلى مستوى.



وقدّم وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينج الأوكرانيّة، بعد اعتراف القوّات المسلّحة الإيرانيّة بأنّ الطائرة أُسقِطت خطأ.



وقد كشف ظريف أن سقوط الطائرة كان بسبب "خطأ بشريّ في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأمريكية أدّيا إلى الكارثة"، معبّرًا عن "أسفه العميق واعتذاراته وتعازيه لشعبنا وعائلات الضحايا والأمم الأخرى التي تضرّرت" بالمأساة.



وأكدت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن "المسئول" عن إسقاط طائرة البونيج الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء في طهران، ما أسفر عن سقوط 176 قتيلا، سيحال "فورا" على القضاء العسكري.



وقالت هيئة أركان الجيش في بيان: "نؤكد لكم أنه بمواصلة إصلاحات أساسية في الإجراءات العملانية على مستوى القوات المسلحة، سنجعل تكرار مثل هذه الأخطاء مستحيلا".

