إصابة ٥ أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة كبدة بدمنهور

أصيب اليوم السبت، 5 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم غذائي إثر تناول وجبة كبدة معدة بالمنزل بمنطقة أبو الريش، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لإتخاذ الإسعافات الطبية اللازمة.





تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من نقطة شرطة مستشفى دمنهور التعليمي، يفيد بوصول 5 أشخاص من عائلة واحدة مصابين بتسمم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بقسم شرطة دمنهور، وبالفحص تبين تناول المصابين وجبة كبدة بالمنزل.





والمصابين وهم كل من:" حسن.أ.إ" 35 سنة، " دينا.ح.إ " 6 سنوات، "أروى.ح.إ" 5 سنوات، "كريمة.ع.ش" 25 سنة، "محمد.أ.إ" سنتين ، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وخروجهم من المستشفى.



