هيثم بن طارق سلطان عمان مطلوب على جوجل بعد تنصيبه خلفا للراحل قابوس بن سعيد

أصدر مجلس الدفاع بسلطنة عمان اليوم، السبت، قرارا بتعيين هيثم بن طارق سلطانا جديدا لعُمان خلفا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء أمس، الجمعة، وفقا لما أعلنه البلاط السلطاني فجر السبت.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #هيثم_بن_طارق ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



وجاءت أبرز التعليقات ضمن الهاشتاج كما يلي:

نسأل الله العلي القدير أن يوفق السلطان #هيثم_بن_طارق في قيادته للبلاد ويسدد خطاه لما فيه خير عمان وشعبها.



اللهم وفق عبدك #هيثم_بن_طارق لما تحب وترضى ولما فيه خير بلدنا عمان وأصلح به البلاد والعباد وقيض له من البطانة الصالحة من يعينه على حمل هذه الأمانة الثقيلة والمسؤولية العظيمة.



نسأل الله أن يوفق جلالة سلطان عمان #هيثم_بن_طارق وأن يديم على سلطنة عمان الشقيقة وأهلها الأمن والاستقرار والازدهار.