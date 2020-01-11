مش هتصدقي .. تعرفي على فوائد الترمس السحرية للبشرة والشعر

يدخل الترمس في العديد من وصفات التجميل والعناية بالبشرة دون ان نعلم فوائده بالضبط ، لكن من الغريب ان نعلم بأن الترمس له فوائد عديدة أخرى للشعر والعناية به، كما اشار موقع " health line " على قدرة الترمس في علاج بعض الأمراض الجلدية، وتشمل فوائد الترمس للبشرة والشعر، التالي :
- جعل البشرة نضرة ولامعة.
- يشدّ البشرة، وينظّفها، ويخفي التجاعيد.
- يعتبر مقشر طبيعي للبشرة.
- يعطي البشرة حيوية.
- يبيّض البشرة، ويرّطبها.
- يزيل البقع عن الوجه وكذلك النمش والكلف.
- يعالج مرض الأكزيما، ومرض الصدفية.
- ينّقي البشرة.
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اما عن فوائد الترمس للشعر تشمل :
- يطول الشعر.
- يجعل الشعر المجعد أملس.
- يعالج تساقط الشعر
- جعل البشرة نضرة ولامعة.
- يشدّ البشرة، وينظّفها، ويخفي التجاعيد.
- يعتبر مقشر طبيعي للبشرة.
- يعطي البشرة حيوية.
- يبيّض البشرة، ويرّطبها.
- يزيل البقع عن الوجه وكذلك النمش والكلف.
- يعالج مرض الأكزيما، ومرض الصدفية.
- ينّقي البشرة.
اقرأ ايضاً :-
بـ 10 جنيهات
.. وصفة طبيعية لتقشير الجلد الميت من الوجه في 3 أيام فقط
اما عن فوائد الترمس للشعر تشمل :
- يطول الشعر.
- يجعل الشعر المجعد أملس.
- يعالج تساقط الشعر