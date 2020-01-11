مش هتصدقي .. تعرفي على فوائد الترمس السحرية للبشرة والشعر





يدخل الترمس في العديد من وصفات التجميل والعناية بالبشرة دون ان نعلم فوائده بالضبط ، لكن من الغريب ان نعلم بأن الترمس له فوائد عديدة أخرى للشعر والعناية به، كما اشار موقع " health line " على قدرة الترمس في علاج بعض الأمراض الجلدية، وتشمل فوائد الترمس للبشرة والشعر، التالي :- جعل البشرة نضرة ولامعة.- يشدّ البشرة، وينظّفها، ويخفي التجاعيد.- يعتبر مقشر طبيعي للبشرة.- يعطي البشرة حيوية.- يبيّض البشرة، ويرّطبها.- يزيل البقع عن الوجه وكذلك النمش والكلف.- يعالج مرض الأكزيما، ومرض الصدفية.- ينّقي البشرة.اقرأ ايضاً :-