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سمر عبد الرحمن: السعار عند البشر ليس له علاج .. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 04:27 م
السعار عند البشر
السعار عند البشر ليس له علاج
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة سمر عبدالرحمن، صاحبة مبادرة "مصر خالية من السعار"، إنها بدأت المبادرة لحماية الكلاب من السعار مع بداية عام 2019 فقامت بتدشين حملتها من خلال صفحتها على الفيسبوك، وهي تطعيم الكلاب وقطط الشارع لحمايتهم من الاصابة بالسعار.

وتابعت الدكتورة سمر عبدالرحمن، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكي"، الذي يذاع على قناة صدى البلد 2، اليوم ، السبت، أن كلاب وقطط الشارع هم العائل الوحيد لنقل فيروس السعار الى المواطنين، وهو أحد الأمراض التي ليس لها علاج للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة سمر عبدالرحمن، أن انتقال الفيروس من الحيوانات الثديية إلى الإنسان من خلال لعاب الحيوانات، وان اعراض السعار لها ثلاث أطوار مختلفة.

وأضافت الدكتورة سمر عبدالرحمن، ان يظهر السعار على الحيوانات عندما نشاهد ان لديهم نوعا من الخمول الزائد أو الطاقة والحيوية الزائدة عن المعتاد، وان من احدى الاعراض القوية التي يمكن من خلالها معرفة إصابة الحيوان بالسعار، هو الخوف الشديد من الماء.

وذكرت الدكتورة سمر عبدالرحمن، أن دائمًا الحيوانات المصابة بالسعار تظهر ليلًا ويخشون النهار ويكونون بمفردهم في الأغلب وليسوا وسط جماعة من أقرانهم، وأن الطور الأخير للفيروس هو الإصابة بشلل في عضلات البلع لذلك لا يستطيع تناول أي شئ والامتناع عن الطعام.
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