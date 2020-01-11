بسبب غلق المقرات وعدم انتظام العمل.. إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية

قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين بمركز شباب شبرا هارس والحسانية وترسا وأجهور الكبرى للشئون القانونية والتحقيق معهم لعدم انتظامهم بالعمل وغلق المقرات.





جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على عدد من مراكز الشباب بالمحافظة اليوم والتي بدأت بمتابعة الإنشاءات بمركز شباب أبو الغيط التابع لإدارة شباب القناطر الخيريةوحمامات سباحة بنظام حق الانتفاع طبقا لرؤية وزارة الشباب وذلك بمركز شباب قليوب ونادى قليوب الرياضي.





وشملت المتابعة أيضا مراكز شباب شبرا هارس، والحسانية وترسا وقرقشندة وأجهور الكبرى التابعين لإدارة طوخ، وكذلك مركز شباب قرنفيل والخرقانية وسندبيس وأبو الغيط بإدارة شباب القناطر الخيرية.



