اليوم.. استكمال محاكمة 15 إخوانيا في أحداث تظاهر سمالوط

تنظر اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على، جلسات محاكمة 15 متهما إخوانيا في أحداث تظاهر مركز سمالوط.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين طه عبدالله وأحمد الفقى وأمانة سر على العسيلي، ومحمد مصطفى هارون.



كانت المحكمة قد ألغت قرارها السابق بحجز القضية للنطق بالحكم على المتهمين وإعادة المرافعة مرة أخرى بناء على طلب الدفاع لدخول متهمين جدد متورطين في أحداث تظاهر وقعت بمركز سمالوط عام 2015.



يذكر أن المتهمين سبق الحكم عليهم بداية العام الجاري بأحكام متفاوتة، قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمتهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب ومحاولة تخريب منشآت عامة.