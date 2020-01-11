بالجلباب المغربي.. عصام كاريكا في أحدث ظهور على انستجرام

نشر المطرب والملحن عصام كاريكا صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر عصام كاريكا وهو ممسكا بجيتار ويرتدي الجلباب المغربي وعلق قائلًا "صباح الفل على شعب المغرب العربي".



وشارك المطرب والملحن عصام كاريكا في تلحين أغنية داخل عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.



ومن المقرر بدء عرض المسرحية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالأيام المقبلة.



يذكر ان المطرب عصام كاريكا، طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان" عليكى غمزة"، من ألحان وإنتاج كاريكا وكلمات محمد توزيع حماده سمير.





