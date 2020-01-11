في جولة خليجية لمدة 5 أيام ..رئيس الوزراء الياباني يصل السعودية

وصل إلى الرياض اليوم, رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له.



وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري -الوزير المرافق-



كما شارك في استقباله أيضا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.



يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، جولة خليجية تمتد لخمسة أيام، تشمل السعودية والامارات وسلطنة عمان، يبحث خلالها التطورات في المنطقة.



وتهدف الزيارة الى تبادل الآراء مع البلدان الثلاثة.



وكانت الحكومة اليابانية، قد أمرت قوة الدفاع الذاتي البحرية، بإرسال مدمرة وطائرات، للقيام بدوريات، إلى الشرق الأوسط، حيث تهدف المهمة التي وافق عليها مجلس الوزراء، في أواخر العام الماضي، إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية في المسارات البحرية في المنطقة، على الرغم من أن المخاوف من نشوب صراع شامل قد بدأت تتراجع، حسب وكالة «كيودو» للأنباء اليابانية.



ومن المقرر ان يطلع آبي زعماء البلدان، خلال زيارته، المقررة اليوم للخليج، على تفاصيل البعثة اليابانية. ومن المنتظر أن تغطي المهمة المرتقبة أعالي البحار في خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن.

