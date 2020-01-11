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تعليم

محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 07:39 م
محافظ كفر الشيخ يناقش
محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية
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محمود زيدان
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.

واستعرض نور الدين، معوقات قطاع التعليم والحلول المقترحة وسبل دعم المنظومة التعليمية بهدف تحقيق جودة التعليم بمدارس بالمحافظة، وتوزيع المعلمين طبقًا للاحتياج والصالح العام والمعايير المحددة، والقانون.

وتطرق المحافظ إلى مناقشة خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام.

وحضر اللقاء عدد من المختصين بالعملية التعليمية برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس وفائي الشناوي، ممثل الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، المعوقات والحلول المقترحة بالقطاع التعليمي بالمحافظة، وإنشاءات عدد من المدارس الجديدة والتوزيع الجيد للمعلمين خاصة في مدارس المناطق الريفية في أطراف المراكز بنطاق المحافظة.
محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور
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