محافظ كفر الشيخ يناقش مع النواب مشاكل المنظومة التعليمية.. صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.





واستعرض نور الدين، معوقات قطاع التعليم والحلول المقترحة وسبل دعم المنظومة التعليمية بهدف تحقيق جودة التعليم بمدارس بالمحافظة، وتوزيع المعلمين طبقًا للاحتياج والصالح العام والمعايير المحددة، والقانون.





وتطرق المحافظ إلى مناقشة خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام.





وحضر اللقاء عدد من المختصين بالعملية التعليمية برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس وفائي الشناوي، ممثل الهيئة العامة للأبنية التعليمية.



