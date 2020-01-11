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رئيس اتحاد الناشرين: لا مكان للكتب التكفيرية والمزورة فى معرض 2020

السبت 11/يناير/2020 - 07:20 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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هاني حسين
قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب الدولي، إن معرض الكتاب 2020 نظيف وحامي للملكية الفكرية ولا يوجد به كتاب مزور.

وأضاف سعيد عبده في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعمل مع اللجنة العليا وهيئة الكتاب واتحاد الناشرين ووزارة الثقافة لمنع انتشار الكتب المزورة في معرض الكتاب".

وتابع سعيد عبده:" مراجعة للكتب لمنع انتشار الأفكار المغلوطة والتكفيرية ولن يكون هناك مكان لأي كتاب تكفيري يدعو للإلحاد وضد الأنظمة السياسية وهناك مراجعة من لجنة مشكلة من اللجنة العليا لمعرض الكتاب".

واكمل سعيد عبده:" قدمنا مشروع قانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى في مجلس النواب لتغليظ عقوبة تزوير الكتب وتقليدها، و وتصل الغرامة في مشروع القانون إلى ربع مليون جنيه ومصادرة ماكينات الطباعة والحبس لمن يقوم بتزوير الكتب".

ولفت سعيد عبده:" الحبس في مشروع القانون وجوبي في حالات تكرار تزوير الكتب، وإذا تم تنفيذ هذا القانون ستكون رادع، ولن يتم تزوير اي كتاب من اجل حماية صناعة النشر
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