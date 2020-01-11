بعد فساد رئيس مصلحة الضرائب.. المالية تبدأ إعادة هيكلة الجهات التابعة وتؤكد: لا تهاون مع الخارجين عن القانون

وزير المالية:

كل جنيه من حق الدولة مش بيدخل بيخلينا نستلف

لا تردد في محاسبة المخطئ

إعادة هيكلة شاملة في مصلحة الضرائب



ووجه وزير المالية؛ رسالة لقيادات مصلحة الضرائب، بضرورة أن يكونوا قدوة للعاملين بالمصلحة، موضحا أن القيادة السياسية الحكومة تدرك خطورة الفساد ولا تتردد في محاسبة كل من تسول له نفسه ويخون الأمانة والمسئولية الوطنية مهما كان موقع المخطئ.



قال " معيط" خلال إن من يخطئ لا يلوم إلا نفسه.



وذكر " معيط" في رسالة للقيادات:" لا تسمحوا بأن يكون بينكم غير الشرفاء، ولن يضيرنا أبدًا إقصاء كل من باع ضميره ولم يعبأ بمسئوليته الوطنية أو الإنسانية حتى لدى أسرته وأقرب الناس إليه».



وكشف " معيط" عن أنه سيتم خلال الشهر الحالى عقد اجتماع موسع يضم قيادات الضرائب على مستوى الجمهورية، ولقاءات دورية مع قيادات المصلحة بالقاهرة؛ حرصًا على رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية.



وأعلن عن إعادة نظر الوزارة في تخصيص بدل انتقال للموظفين بمصلحة الضرائب والعمل علي توفير أدوات مكتبية علي مستوي المناطق والمأموريات الضريبية التابعة للمصلحة.



قال "معيط" إنه سبق له لقاء عدد من شباب العاملين بـ مصلحة الضرائب بمدينة الإسكندرية، ممن أكدوا له تحملهم نفقات شراء الأوراق والأقلام وتكلفة المواصلات من جيوبهم الخاصة حتي يتمكنوا من ممارسة عملهم بدون أي تعطيل، موضحا أنه ينبغي أن تكون هذه الروح السائدة بين العاملين بالمصلحة و المصالح التابعة للوزارة.



وذكر " معيط" أن العاملين بــ مصلحة الضرائب يوفرون 75% من الإيرادات العامة للدولة التي توفر للحكومة نفقاتها علي الصحة والتعليم وسداد إلتزاماتها الداخلية و الخارجية بما في ذلك الأجور والمعاشات وغيرها.



واعلن وزير المالية، عن اجراء عمليات اعادة هيكلة داخل مصلحة الضرائب والدفع بقيادات شابة قادرة على العطاء بما تمتلكه من خبرات خلال الفترة القليلة القادمة.



وأكد " معيط" أن ما شهدته الوزارة في الأيام القليلة الماضية من موقف عصيب داخل مصلحة الضرائب يستوجب وقفة مصارحة مع النفس نعلن خلالها، أنه لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع غير الشرفاء.



وأوضح " معيط" أنه لن يسمح بأن يكون هناك من يحيد عن منهج الشرف والأمانة والنزاهة والمسئولية الوطنية، ولذلك سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والقواعد التى تضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية بمصلحة الضرائب المصرية على النحو الذى يقف حائلًا دون انزلاق أحد إلى دائرة الفساد.



وأضاف أن تلك الإجراءات ستساهم فى تحصيل حق الدولة ومكافحة التهرب الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية، مشددًا على أن القانون يقف بالمرصاد لكل من يقرر أن يخلع رداء الشرف والنزاهة والأمانة ويتخلى عن واجبه الوطنى والوظيفي.



قال " معيط" إن الوزارة تثق فى العاملين الشرفاء بمصلحة الضرائب المصرية، باعتبارهم يؤدون مهمة قومية لتحصيل حق الدولة، بما يرضى الله، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة، معلنًا دعمه الكامل لكل منهم.



وأشار الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إلى أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة مع كل الأجهزة لكشف الأخطاء والمشكلات والسعى الجاد لحلها؛ فهدفنا الأساسى الحفاظ على كيان الدولة المصرية، ونحن مصرون على مواصلة الجهود والتحول الرقمى بما يساعدنا فى مواجهة الأنشطة غير القانونية، ولن يثنيا عن الخطوات الإصلاحية ما نواجهه من عثرات.



وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية، استطاعت بعراقتها وكفاءة العاملين بها، أن تُصَّدر الكوادر الضريبية للمنطقة بأسرها.





طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ العاملين بمصلحة الضرائب بضرورة مواصلة العمل بشرف وأمانة لدعم الاقتصاد القومي، موضحا أن التصرفات الفردية للبعض لا ينبغي أن تهز ثقة الشرفاء منهم.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالعاملين بمصلحة الضرائب مقر المصلحة بصقر قريش ، بحضور أحمد كجوك، نائبه لشئون السياسات المالية الكلية والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون المصالح الإيرادية.وقال " معيط" للعاملين بـ" الضرائب" :" قوموا بعملكم بما يرضي الله، فكل جنيه مش بتجيبوه كحق للدولة، بيخلينا نستلفه بفوائد"، واصفا إياهم بأنهم " حراس المال العام".أضاف " معيط" أنه لايجب أن تهز ثقة جموع العاملين الشرفاء فى أنفسهم طالما استمروا فى أداء مهامهم على أكمل وجه بمنتهى الإخلاص والأمانة، بل ينبغى أن تكون حافزًا قويًا لاستكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمى لمنظومة الإدارة الضريبية.