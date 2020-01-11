بحضور وزراء وخبراء دوليين.. جامعة عين شمس تفتتح مركز أبحاث.. مدير مستشفيات الدمرداش: البدء في إجراء عدد من الابحاث.. رئيس الجامعة: سيكون رائدا في البحث العلمي بـ مصر والمنطقة

_جامعة عين شمس تفتتح مركز أبحاث بحضور وزراء وخبراء دوليين

_مدير مستشفيات الدمرداش: مركز عين شمس بدأ في إجراء عدد من الأبحاث

_مدير مركز أبحاث طب عين شمس: المركز يحتوي على أنسجة وعينات عضوية تكفي 28 ألف مريض

_رئيس جامعة عين شمس: مركز الأبحاث رائد في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها



انطلقت فعاليات افتتاح مركز طب عين شمس بحضور الدكتور هشام الغزالي مدير المركز، وجرى عرض فيلم قصير عن المركز وما يحتويه وأهدافه.



شهد الافتتاح الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور هشام الغزالى مدير مركز الابحاث، والدكتورة منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و13 خبيرا دوليا منهم الرئيس السابق للجمعية الامريكية للاورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.



وكان مدير المركز قال في تصريحات صحفية له اليوم، ان المركز يحتوى على أنسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو 28 ألف مريض.



يذكر أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومى للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة فى المركز 40 عالميا فى علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.



أكد الدكتور هشام الغزالى مدير مركز أبحاث طب عين شمس، أن المركز أصبح يحتوى ولأول مرة على بنك حيوي للسرطان وهو يعد الأكبر فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن المركز يحتوى على أنسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو 28 ألف مريض.



وأضاف مدير المركز في تصريحات صحفية له اليوم، أن الباحثين يأملون من خلال هذا المركز في معرفة الخصائص الچينية لمرضى السرطان المصريين مما ينعكس بدوره على اكتشاف الدواء والاختيار الدقيق للادوية بما يسمى بالطب الشخصى.



ومن المقرر أن يشهد افتتاح المركز الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور هشام الغزالى مدير مركز الأبحاث، والدكتورة منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و13 خبير دولى منهم الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للأورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.



جدير بالذكر أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومى للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة فى المركز 40 عالميا فى علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.



قال الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات الدمرداش، إن مركز أبحاث طب عين شمس معني بثلاث مهام ، متمثلة في الأبحاث السريرية، والأبحاث الإكلينيكية الأبحاث الواصلة بين السريرية الإكلينيكية، وكذلك أبحاث الجينات والسرطانات، وكذلك تعليم وتدريب المهتمين بالبحث العلمي، بالاضافة الي أنه سيعمل علي ربط الأبحاث العلمية بالجامعات سويا.



وأوضح صالح ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المركز بدأ في إجراء عدد من الأبحاث بالتعاون مع عدد من كليات الجامعة، مشيرا إلي أن المركز سيسهم في تفعيل أواصر الشراكة بين الجامعات المصرية والعربية، مضيفا ان للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز 40 عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.



ومن المقرر ان يشهد الافتتاح،بعد قليل، الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور هشام الغزالى مدير مركز الابحاث، والدكتورة منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و13 خبيرا دوليا منهم الرئيس السابق للجمعية الامريكية للاورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.



جدير بالذكر أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومى للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة فى المركز 40 عالميا فى علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.



قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أن مركز أبحاث طب عين شمس MASRI يسعى لأن يكون مركزا رائدا في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها موضحا أنه يحتوي على 6 أقسام لأبحاث ما قبل الاكلينيكية أبحاث الجينوم أبحاث الخلايا الجذعية كما يضم مركزا معتمدا للأبحاث الإكلينيكية ووحدة لعلاج وأبحاث الڤيروسات الكبدية ووحدة للمعلوماتية الحيوية.



وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال إلقاء كلمته بحفل افتتاح مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس، بحضور للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء وعمداء الكليات كليه طب عين شمس بقالها 70 سنة شغالة على البحث العلمى البحث العلمى كان محتاج نظرة أخرى فى ظل المتغيرات العالمية.



وأكد رئيس جامعة عين شمس أن البحث العلمى يمثل قاطرة الجامعات المصرية وقاطرة التنمية للمجتمع المصرى خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن المركز سيخدم كافة المجالات الطبية وكليات الصيدلة وطب الأسنان والتمريض.



وتابع أن المركز يرتبط ارتباطا وثيقا بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف انماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة اورام الكبد.