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أخبار البلد

الصحفيين : قابوس زعيم وطني مثل علامة فارقة في الأمة العربية

السبت 11/يناير/2020 - 08:56 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نعت نقابة الصحفيين المصريين، السلطان قابوس بن سعيد، واصفة إياه بفقيد الأمة العربية، رجل الحكمة والسلام، صانع نهضة سلطنة عُمان وتقدمها في عصرها الحديث.

وقال مجلس نقابة الصحفيين المصريين، إن السلطان قابوس، زعيم وطني عربي، يمثل علامة فارقة في تاريخ السلطنة والأمة العربية، امتاز بالحكمة، واحترام الآخر، وخدم وطنه، وصنع نهضة وتنمية غير مسبوقة في سلطنة عُمان في عصرها الحديث، وانتهج سياسة خارجية حكيمة، امتازت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع بذل مساعي الوفاق بين الفرقاء.

وأعرب مجلس نقابة الصحفيين، عن خالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر، والشعب العُماني الشقيق الصبر والسلوان.

وتقدم المجلس بالعزاء للسلطان الجديد، هيثم بن طارق بن سعيد، داعيا الله أن يُسدد خطاه؛ ليواصل مسيرة عُمان، النهضة والتقدم والازدهار.

كما تقدم مجلس نقابة الصحفيين، بخالص العزاء لمجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانيين والزملاء الصحفيين أعضائها.
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