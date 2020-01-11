إسعاد يونس تنعي قابوس بن سعيد: خالص العزاء لشعب ودولة عمان الحبيبة

نعت الفنانة إسعاد يونس، السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشرت إسعاد يونس، صورة للسلطان الراحل، وعلقت قائلة: «‏ خالص العزاء والمواساة لأسرة السلطان قابوس ولشعب دولة عمان الحبيب في وفاة المغفور له بإذن الله ، فقد عاش محبًا لشعبه ووطنه ».





وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.





وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وشيع البلاط السلطاني جثمان الراحل قابوس بن سعيد صباح اليوم.



