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فن

إسعاد يونس تنعي قابوس بن سعيد: خالص العزاء لشعب ودولة عمان الحبيبة

السبت 11/يناير/2020 - 09:19 م
السلطان قابوس بن
السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان
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محمد بدران
نعت الفنانة إسعاد يونس، السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت إسعاد يونس، صورة للسلطان الراحل، وعلقت قائلة: «‏ خالص العزاء والمواساة لأسرة السلطان قابوس ولشعب دولة عمان الحبيب في وفاة المغفور له بإذن الله ، فقد عاش محبًا لشعبه ووطنه ». 

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.

وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وشيع البلاط السلطاني جثمان الراحل قابوس بن سعيد صباح اليوم.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".
إسعاد يونس تنعي قابوس بن سعيد: خالص العزاء لشعب ودولة عمان الحبيبة
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