ضحية جديدة | قطار ليفربول يدهس توتنهام بفوز صعب 1-0 فى الدوري الانجليزي

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا علي توتنهام بهدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



جاء هدف ليفربول فى الدقيقة 37 عن طريق فيرمينو بعد تمريرة رائعه من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليراوغ البرازيلي دفاع توتنهام وسددها صاروخية فى الشباك، واعترض لاعبي سيبريز علي الهدف واستعان حكم المباراة بتقنية الفار التى قررت ان الهدف صحيح لصالح الريدز.



وبهذه النتيجة يواصل ليفربول فى صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، علمًا بأنه له جولة مؤجلة، بينما تجمد توتنهام في المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 جولة.



ملخص الشوط الاول :



بدأ ليفربول الضغط المتواصل علي توتنهام لادراك هدف مبكر .



ونجح ليفربول في تشكيل خطورة مبكرة على مرمى توتنهام، فى الدقيقة 3 من بداية المواجهة بعدما تلاعب فيرمينو بسانشيز ليسدد الكرة نحو المرمى لكن تانجانجا أبعدها من على خط المرمى، لترتد إلى تشامبرلين الذي صوبها في القائم الأيسر.



وجاء رد توتنهام علي هجمه ليفربول سريعا في الدقيقة 5 عن طريق لوكاس مورا الذي تلاعب بجو جوميز على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتجاوز هندرسون ليطلق تسديدة صاروخية أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لأليسون.



وجاءت فرصة هدف محقق لليفربول فى الدقيقة 23 بعد عرضية رائعة من روبرتسون ويقابلها فان ديك برأسية قوية داخل منطقة الجزاء وينقذها جازانيجا حارس توتنهام.



وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 37 عن طريق فيرمينو بعد تمريرة رائعه من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليراوغ البرازيلي دفاع توتنهام ويسددها صاروخية فتسكن الشباك ، واعترض لاعبي سيبريز علي الهدف واستعان حكم المباراة بتقنية الفار وقررت ان الهدف صحيح لصالح الريدز .



وكاد صلاح أن يضاعف من تقدم ليفربول في الدقيقة 43 بعدما تلاعب بسانشيز الذي سقط أرضًا إثر المراوغة، قبل أن يقرر تصويب الكرة في الزاوية الضيفة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.



الشوط الثاني :



وبدأ ليفربول باستغلال اندفاع لاعبي توتنهام لإدراك هدف التعادل بالهجمه المرتدة عن طريق ماني ومحمد صلاح .



وجاءت محاولة لليفربول بعد عرضية من صلاح داخل منطقة الجزاء وتصل لماني ويحولها عرضية مرى اخري ولكن لم تسفر عن خطورة وتخرج ضربة مرمى.



الدقيقة 47 شهدت جملة ثنائية بين صلاح وماني، بعدما لعب المصري عرضية أرضية لزميله الذي حولها له من جديد ولكن عالية، لتمر من أمامه قبل أن تتوجه إلى أرنولد الذي أطلق تصويبة قوية ولكنها مرت بعيدًا عن المرمى.



وكرر محمد صلاح تمهيد الكرة إلى فيرمينو من جديد في الدقيقة 58 داخل منطقة الجزاء، ليفتح المجال أمام البرازيلي لتسجيل الهدف الثاني لكن تصويبته توجهت نحو يدي حارس توتنهام.



وتوغل سون من الناحية اليمني ويسددها بقوة كادت ان تسكن شباك إليسون ويخرجها فان دايك فى الدقيقة 59 .



وفي الدقيقة 64 تلقى صلاح تمريرة على حدود منطقة الجزاء ليمررها إلى أرنولد الذي حول عرضية رائعة إلى ماني، ليسددها السنغالي برأسه نحو المرمى لكن الحارس الأرجنتيني لتوتنهام أنقذها ببراعة.

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا علي توتنهام بهدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



جاء هدف ليفربول فى الدقيقة 37 عن طريق فيرمينو بعد تمريرة رائعه من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليراوغ البرازيلي دفاع توتنهام وسددها صاروخية فى الشباك، واعترض لاعبي سيبريز علي الهدف واستعان حكم المباراة بتقنية الفار التى قررت ان الهدف صحيح لصالح الريدز.



وبهذه النتيجة يواصل ليفربول فى صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، علمًا بأنه له جولة مؤجلة، بينما تجمد توتنهام في المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 جولة.



ملخص الشوط الاول :



بدأ ليفربول الضغط المتواصل علي توتنهام لادراك هدف مبكر .



ونجح ليفربول في تشكيل خطورة مبكرة على مرمى توتنهام، فى الدقيقة 3 من بداية المواجهة بعدما تلاعب فيرمينو بسانشيز ليسدد الكرة نحو المرمى لكن تانجانجا أبعدها من على خط المرمى، لترتد إلى تشامبرلين الذي صوبها في القائم الأيسر.



وجاء رد توتنهام علي هجمه ليفربول سريعا في الدقيقة 5 عن طريق لوكاس مورا الذي تلاعب بجو جوميز على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتجاوز هندرسون ليطلق تسديدة صاروخية أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لأليسون.



وجاءت فرصة هدف محقق لليفربول فى الدقيقة 23 بعد عرضية رائعة من روبرتسون ويقابلها فان ديك برأسية قوية داخل منطقة الجزاء وينقذها جازانيجا حارس توتنهام.



وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 37 عن طريق فيرمينو بعد تمريرة رائعه من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليراوغ البرازيلي دفاع توتنهام ويسددها صاروخية فتسكن الشباك ، واعترض لاعبي سيبريز علي الهدف واستعان حكم المباراة بتقنية الفار وقررت ان الهدف صحيح لصالح الريدز .



وكاد صلاح أن يضاعف من تقدم ليفربول في الدقيقة 43 بعدما تلاعب بسانشيز الذي سقط أرضًا إثر المراوغة، قبل أن يقرر تصويب الكرة في الزاوية الضيفة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.



الشوط الثاني :



وبدأ ليفربول باستغلال اندفاع لاعبي توتنهام لإدراك هدف التعادل بالهجمه المرتدة عن طريق ماني ومحمد صلاح.



وجاءت محاولة لليفربول بعد عرضية من صلاح داخل منطقة الجزاء وتصل لماني ويحولها عرضية مرى اخري ولكن لم تسفر عن خطورة وتخرج ضربة مرمى.



الدقيقة 47 شهدت جملة ثنائية بين صلاح وماني، بعدما لعب المصري عرضية أرضية لزميله الذي حولها له من جديد ولكن عالية، لتمر من أمامه قبل أن تتوجه إلى أرنولد الذي أطلق تصويبة قوية ولكنها مرت بعيدًا عن المرمى.



وكرر محمد صلاح تمهيد الكرة إلى فيرمينو من جديد في الدقيقة 58 داخل منطقة الجزاء، ليفتح المجال أمام البرازيلي لتسجيل الهدف الثاني لكن تصويبته توجهت نحو يدي حارس توتنهام.



وتوغل سون من الناحية اليمني ويسددها بقوة كادت ان تسكن شباك إليسون ويخرجها فان دايك فى الدقيقة 59 .



وفي الدقيقة 64 تلقى صلاح تمريرة على حدود منطقة الجزاء ليمررها إلى أرنولد الذي حول عرضية رائعة إلى ماني، ليسددها السنغالي برأسه نحو المرمى لكن الحارس الأرجنتيني لتوتنهام أنقذها ببراعة.