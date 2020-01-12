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محافظات

لكل اسم حكاية.. تاريخ كرموز أقدم مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها.. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 06:59 ص
منطقة كرموز
منطقة كرموز
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أحمد عبد العزيز
تضم الإسكندرية العديد من المناطق التاريخية، والتي ارتبطت كثيرا بعقول وقلوب قاطنيها ومن مروا بها يوما ومن بينها منطقة كرموز، أقدم مناطق المدينة الساحلية، والتي ورغم شهرتها وأهميتها إلا أن الكثيرين من السكندريين لا يعرفون تاريخها أو سبب تسميتها.

تعتبر منطقة كرموز أقدم مناطق مدينة الإسكندرية، وهي أصل المدينة نفسها وهي مكان قرية "راكوتيس"، القديمة، يحد كرموز جنوبا بحيرة مريوط ومن ناحية الشرق حى "محرم بك"، المتلاصق معها ويحدها من الشمال حى "اللبان"، و"العطارين".

يحتوى حى كرموز على عدة مناطق اهما "غيط العنب" و"كوم الشقافة"، و"جبل ناعسة"، و"الكارة"، و"باب سدرة".

اختلفت الآراء حول سبب إطلاق إسم "كرموز"، على المنطقة، وهو في الأساس مشتق من "كرموس"، الاسم الاصلى للمنطقة وهو إسم يونانى، يعني فاكهة "التين"، حيث كانت زراعتها منتشرة في هذه المنطقة حتى منطقة "رأس التين"، حاليا.

يوجد بالمنطقة عدد من المواقع الأثرية الهامة، من بينها "مقابر كوم الشقافة" الأثرية وترجع أيضا للعصر الرومانى بالمدينة، وكذلك "عامود السواري"، مكان تل معبد السرابيوم القديم الذي انشيء خلال العصر الرومانى حوالى عام 292 م، احتفالا بقدوم دقلديانوس مصر.

يوجد في كرموز الآن سوق الساعة، الذي يتوافد عليه السكندريين من كل مكان لشراء الأقمشة والمفروشات والملابس النسائية.
لكل اسم حكاية.. تاريخ كرموز أقدم مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
لكل اسم حكاية.. تاريخ كرموز أقدم مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
لكل اسم حكاية.. تاريخ كرموز أقدم مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
لكل اسم حكاية.. تاريخ كرموز أقدم مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
لكل اسم حكاية.. تاريخ كرموز أقدم مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
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