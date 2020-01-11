ناهد السباعي تكشف دور والدتها في اختياراتها الفنية.. فيديو

قالت الفنانة ناهد السباعي، إن والدتها لها دور أساسي في حياتها وتأخذ برأيها في كل شيء، خاصة في الأدوار الفنية التي تقدمها.



وأضافت ناهد السباعي خلال حوارها على قناة «أون إيه» أن والدتها ناهد فريد شوقي هي مصدر الاطمئنان والاستقرار، موضحة أن والدتها هي التي شجعتها في المشاركة بمسلسل "هبة رجل الغراب" رغم انها كانت قلقة في البداية.



وأوضحت أن ناهد فريد شوقي دائما توافقها في قراراتها، مشيرة إلى أن دورها في "هبة رجل الغراب" كان صعبا وشيئا مقلقا جدا لان إيمي سمير غانم كانت مبدعه في أداء الشخصية، وبعد إعجاب الجمهور بالمسلسل الوضع اختلف ولم يعد هناك اي قلق.

