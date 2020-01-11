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أخبار البلد

لن نترك حقها.. «البيطريين» ترد بقوة على واقعة اعتداء جزار على طبيبة

السبت 11/يناير/2020 - 11:57 م
اعتداء جزار على طبيبة
اعتداء جزار على طبيبة بيطرية
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محمد غالي
حررت طبيبة بيطرية بمجزر سفاجا قبل أيام بمحافظة البحر الأحمر، محضرًا رقم 10555، ضد أحد الجزارين بعدما قام بالاعتداء عليها وذلك أثناء تأدية عملها خلال حملة للتفتيش لاكتشافها أختامًا مزوّرة.

وقال الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، إن واقعة الاعتداء على الدكتورة منى إسماعيل عبدالله الطبيبة البيطرية وقعت في سفاجا يوم 4 ديسمبر الماضي، مؤكدًا على أن الطبيبة لم تخطر النقابة بواقعة الاعتداء وفضلت أن تحرّر محضر في قسم الشرطة.

وأشار الدكتور خالد العامري، إلى أن النقابة فوجئت بنشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل صديقة الطبيبة أمس الجمعة، موضحًا أنه لا يوجد أي تخاذل من قبل النقابة تجاه هذه الواقعة أو تجاه أي طبيب، ولكن كان على الطبيبة إخطار النقابة.

وأكد نقيب البيطريين أنه يتم التواصل مع الزميلة حتى تتمكن النقابة من السير في الإجراءات القانونية لأخذ حقها من المعتدي عليها، قائلًا: «لن نترك حقها أو حق أي زميل آخر»، مطالبًا الجهات العليا التدخل وحل أزمة الاعتداء على الأطباء البيطريين داخل المجازر.

وأوضح «العامري» أن هناك 483 مجزراً ووحدة ذبيح في مصر تخضع فنيا للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإدارايا تحت إشراف المحافظين، وسبق وخاطبنا الجهات المهنية بتوفير نقطة شرطة داخل المجازر لحماية الأطباء أو قوات من النجدة وقت أيام الذبيح حتى لا يتعرض الأطباء للتنكيل من الجزارين.
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