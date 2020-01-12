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مرأة

فيديو يحصد الملايين .. حيلة عجيبة لتقشير البيض فى دقائق

الأحد 12/يناير/2020 - 07:02 ص
حيلة عجيبة لتقشير
حيلة عجيبة لتقشير البيض فى ثواني
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أسماء عبد الحفيظ
تداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو حصد 3 ملايين مشاهدة حول تقشير البيض فى أقل من 10 ثوان وبسرعة عجيبة.


وعرض الفيديو في أقل من 10 ثوانٍ، تقنية تسمح للأشخاص بتقشير البيضة المسلوقة في غضون ثوانٍ.

وظهر الشخص وهو يضع بيضة مسلوقة داخل كوب ويملأ الكوب بالماء البارد، ليقوم بعد ذلك بتغطية الكوب بيده وهزه بحزم لبضع ثوان قبل أن يخرج البيضة ويضغط عليها برفق ، فتنزلق قشرة البيضة بكل سهولة.
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