AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حزب مستقبل وطن يكرم الإعلامي محمد علي خير

السبت 11/يناير/2020 - 11:57 م
حزب مستقبل وطن يكرم
حزب مستقبل وطن يكرم الإعلامي محمد علي خير
Advertisements
محمود فايد- عبد الرحمن سرحان.. عدسة أبانوب نبيل
كرّم حزب مستقبل وطن الإعلامي محمد علي خير مُقدّم برنامج "المصري أفندي" على فضائية القاهرة والناس، خلال الحفل الذي نظّمه الحزب مساء اليوم لتكريم المُبدعين والمُتميزين في كافة المجالات لعام 2019.

كرَّم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" وقام بتسليم درع التكريم كل من وزير التموين د. علي مصيلحي، ووزير السياحة والآثار خالد العناني. 

وجاء هذا التكريم لجهوده الأخيرة التي بذلها على المستوى الإعلامي والوطني والنجاح الذي حققه برنامجه "على مسئوليتي" الذي يقدمه على شاشة صدى البلد.. وخلال صعود الإعلامي أحمد موسي لمنصة التكريم استقبله حضور الاحتفالية التي تضم جميع نجوم المجتمع في مختلف المجالات بالتصفيق الحاد.

وينظم حزب مستقبل وطن احتفالية لتكريم المبدعين بعام 2019 ويشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح رئيسة شبكة قنوات صدى البلد ومدير تحرير الأخبار والإعلامي أحمد موسى والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم. 

وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة. 

وحضر كل من الوزراء خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلي البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات . 

كما حضر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانة المهنيين بالحزب، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد صبري يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019

لطيفة تحيي احتفالية حزب مستقبل وطن .. فيديو

من بينهم متعب وزيدان وبيبو ومعوض.. نجوم الرياضة يشاركون في احتفالية مستقبل وطن

ترشيحاتنا

هنسحب الجنسية من واحد ميت| ماذا قال محمد الباز عن معتز مطر.. شاهد

خنقته بسلك كهربا.. صباح تستدرج طفل جارتها بقطعة حلوى وتقتله.. والصدفة كشفت الجريمة

أخبار الرياضة | الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز مقابل 15 مليونًا .. وائل جمعة يكشف مصير الأهلي في التأهل بعد التعادل أمام بلاتينيوم

أبطال إفريقيا.. مدافع الهلال السوداني يهدي النجم الساحلي التعادل بهدف في مرماه

بـ 2 جنيه فقط.. طريقة سهلة لتنظيف الفرن بمكون غير متوقع من المنزل

عاجل | حقيقة توقيع عبد الله السعيد لـ الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة